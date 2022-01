Corte Costituzionale elegge sabato nuovo Presidente | Amato in pole

Advertising

borghi_claudio : Credo che oggi sia caduta una pietra tombale sul 'fate ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale'.… - GuidoDeMartini : ??VEDIAMO SE IL 19 FINISCE LA DISCRIMINAZIONE?? Mercoledì la Corte Costituzionale decide sul ricorso presentato da al… - ladyonorato : Al CGA devono rispondere entro il temine prefissato, altrimenti quello decide a prescindere sulla remissione alla C… - andgiov90 : RT @CorteCost: Elezione del Presidente della Corte costituzionale e giuramento del giudice eletto dal Consiglio di Stato. - valdinorbert : RT @GaribaldiPaolo: @linoricchiuti se nn fanno votare la Cunial alle elezione saranno nulle ,1009 grandi elettori?No 1008 .Oltre il fatto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Costituzionale

Sabato a mezzogiorno laè chiamata a eleggere il nuovo Presidente, in sostituzione del presidente uscente Giancarlo Coraggio di cui scade il mandato martedì prossimo 28 gennaio. In pole per la ...... vice presidente emerito della. Elezioni per il Quirinale: i voti I primi scrutini sono curiosi da seguire perché spesso vengono indicate personalità, anche bizzarre. Si tratta ...Si è detta grata per la possibilità di celebrare l’intitolazione del palazzo di giustizia Napoletano al magistrato Alessandro Criscuolo , scomparso a marzo del 2020. Eccola ...Con 36 preferenze, il nome di Paolo Maddalena è quello più votato alla prima tornata nelle elezioni per il Presidente della Repubblica.