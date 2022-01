Coronavirus | 186 740 nuovi casi e 468 morti 133 dei giorni precedenti Tornano a salire i ricoverati con sintomi e le terapie intensive

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) La curva del contagio continua a piegarsi lentamente. Icomunicati oggi sono 186.740, frutto di 1.397.245 di tamponi, di cui 1.139.558 test rapidi. L’incidenza cala quindi al 13,4, mentre quella dei soli molecolari è al 29,4%. I decessi riportati nel bollettino sono 468, ma dalle note si evince che 133 sono riferibili aiscorsi. Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, il saldo ingressi-uscite dai reparti di area medica fa segnare 165 posti letto in più occupati e quello delle+9 in un giorno da 130 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.