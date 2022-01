Corona virus | Italia | 2689166 attualmente positivi a test -20691 in un giorno con 144343 decessi 468 e 7379112 guariti 231500 Totale di 10212621 casi 186740 Dati della protezione civile | effettuati 1397245 tamponi

Advertising

MarcoKappa11 : RT @undertheanus: @MarcoKappa11 Marco mi ricorda quel tuo Tweet di 3 anni fa sul Corona Virus, invecchiato malissimo ahah dove dicevi che n… - Minorthingg : Mi hija re random viene y me dice 'mamá la barbie tiene corona virus' jahsjshsjsj la amo - milabigiu : @LegaSalvini Tajani continua con questa minkiata del allarme corona virus ..il virus c'è la nel cervello da Tso ..v… - undertheanus : @MarcoKappa11 Marco mi ricorda quel tuo Tweet di 3 anni fa sul Corona Virus, invecchiato malissimo ahah dove dicevi… - Miss_IceEyes_ : @guaglione74 Io non abbraccio ???? C'è corona virus ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Il Sole 24 ORE

Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.... come previsto dalle misure per il contenimento del. La cerimonia sarà trasmessa in streaming ... Il programma La cerimonia si aprirà alle ore 8.45 con la deposizione di unaal monumento ai ...Paesi più corrotti al mondo (CPI): Covid-19 e diritti umani e civili La pandemia di Sars-CoV-2 non ha aiutato a migliorare le condizioni di molti Paesi, anzi in alcuni di questi è stata sfruttata come ...Nelle ultime 24 ore si contano 186.740 nuovi casi di Covid su 1.397.245 tamponi e 468 morti. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute, secondo cui i guariti sono stati 231.500. Il tasso di po ...