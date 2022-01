Coppa d’Africa tragica: ressa allo stadio per Camerun-Comore, 8 morti e 38 feriti (video) (Di martedì 25 gennaio 2022) Almeno otto persone sono morte, e 38 ferite, in una ressa per entrare allo stadio dove si giocavano i quarti di finale della Coppa d’Africa di ieri a Yaoundé tra i padroni di casa del Camerun e le Comore. In 50.000 volevano assistere alla partita, con il limite dei 48.000 ammessi a causa delle normative sul coronavirus. Testimoni hanno detto che la ressa si è verificata quando gli steward hanno chiuso i cancelli dell’arena e molti hanno ancora cercato di entrare nella partita vinta 2-1 dal Camerun. Coppa d’Africa, sotto accusa gli organizzatori del Camerun La federazione di calcio continentale Caf ha dichiarato in una dichiarazione di essere “a conoscenza dell’incidente” e di “indagare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Almeno otto persone sono morte, e 38 ferite, in unaper entraredove si giocavano i quarti di finale delladi ieri a Yaoundé tra i padroni di casa dele le. In 50.000 volevano assistere alla partita, con il limite dei 48.000 ammessi a causa delle normative sul coronavirus. Testimoni hanno detto che lasi è verificata quando gli steward hanno chiuso i cancelli dell’arena e molti hanno ancora cercato di entrare nella partita vinta 2-1 dal, sotto accusa gli organizzatori delLa federazione di calcio continentale Caf ha dichiarato in una dichiarazione di essere “a conoscenza dell’incidente” e di “indagare ...

