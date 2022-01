Coppa d’Africa, Hakimi decisivo: Marocco ai quarti (Di martedì 25 gennaio 2022) Acraf Hakimi porta il Marocco ai quarti di finale della Coppa d’Africa, suo il gol su punizione che ha portato avanti i nord africani Acraf Hakimi si è reso protagonista con la sua nazionale nella sfida contro il Malawi. Il Marocco ha vinto in rimonta per 2-1, grazie al gol su punizione dell’ex Inter. Un gol che ha permesso alla sua squadra di superare gli ottavi e approdare ai quarti dove ora attenderà una tra Costa d’Avorio ed Egitto. Sono già due le reti nella competizione dell’esterno del Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Acrafporta ilaidi finale della, suo il gol su punizione che ha portato avanti i nord africani Acrafsi è reso protagonista con la sua nazionale nella sfida contro il Malawi. Ilha vinto in rimonta per 2-1, grazie al gol su punizione dell’ex Inter. Un gol che ha permesso alla sua squadra di superare gli ottavi e approdare aidove ora attenderà una tra Costa d’Avorio ed Egitto. Sono già due le reti nella competizione dell’esterno del Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

