Coppa D'Africa, brutte notizie per il Milan: esce in barella! (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Milan è in apprensione per le condizioni di Fodè Ballo-Tourè. Durante la sfida fra il Senegal e Capo Verde, valida per gli ottavi di finale di Coppa D'Africa, il difensore è stato costretto ad abbandonare il campo in barella: Ballo-Tourè è subentrato al minuto 82? al posto di Saliou Ciss, salvo poi uscire dieci minuti più tardi a causa di un infortunio muscolare all'inguine. Fode' Ballo-Toure' Nelle prossime ore sarà sottoposto a esami per valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, ma la Coppa D'Africa per il giocatore sembra essere terminata in anticipo. SANTO ROMEO

