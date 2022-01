Coppa d’Africa 2022, Marocco ai quarti di finale: En Nesyri e Hakimi rimontato il Malawi (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Marocco ha sconfitto il Malawi per 2-1 e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2022. I Leoni dell’Atlante hanno trionfo allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun), riuscendo a regolare le Fiamme grazie a una spettacolare rimonta. Il Malawi era infatti passato in vantaggio al 7? con Mhango, abile a finalizzare l’assist di Banda. Il Marocco ha ricostruito pian piano e nel recupero del primo tempo è riuscito a pareggiare grazie a En Nesyri, stupendo finalizzare dell’invito di Amallah. I nordafricani hanno alzato il ritmo nella ripresa e al 70? è stato Hakimi a trovare la rete della vittoria. Le Fiamme hanno cercato di reagire negli ultimi venti minuti, ma non è bastato per ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilha sconfitto ilper 2-1 e si è qualificato aididella. I Leoni dell’Atlante hanno trionfo allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun), riuscendo a regolare le Fiamme grazie a una spettacolare rimonta. Ilera infatti passato in vantaggio al 7? con Mhango, abile a finalizzare l’assist di Banda. Ilha ricostruito pian piano e nel recupero del primo tempo è riuscito a pareggiare grazie a En, stupendo finalizzare dell’invito di Amallah. I nordafricani hanno alzato il ritmo nella ripresa e al 70? è statoa trovare la rete della vittoria. Le Fiamme hanno cercato di reagire negli ultimi venti minuti, ma non è bastato per ...

Advertising

ilpost : I morti nella ressa prima della partita di Coppa d’Africa tra Camerun e Comore - BfcOfficialPage : ?? | GRANDE MUSA Sempre più storico il cammino del Gambia alla sua prima partecipazione alla Coppa d’Africa: grazi… - AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - TheAngloItalian : @Alemilanista86 A questo punto speriamo vinca la Coppa d'Africa e decidano come festeggiamento un Tour Mondiale di 6 mesi... - Gazzetta_it : Hakimi porta il Marocco ai quarti. Avanti anche il Senegal con Capo Verde#totalenergiesafcon2021 -