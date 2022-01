Consultazioni serrate per uscire dall' impasse del Quirinale

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Matteo Salvini prima incontra Mario Draghi a Palazzo Chigi poi apre il dialogo con il segretario del Pd Enrico Letta con il comunicato congiunto diffuso alla fine dell'incontro a certificare la novità di una ricerca di intesa tra due leader che finora erano sembrati più avversari che alleati di governo . Se questa intesa porterà all'elezione dell'ex governatore della Bce alnelle prossime votazioni, nel giorno dell'ouverture della partita Colle a Palazzo Montecitorio, ancora non è dato sapere. Allo stato, malgrado i fitti incontri - Salvini ha visto anche Giorgia Meloni e Giuseppe Conte -, la situazione è ancora di stallo. Diverse fonti qualificate del centrodestra confermano che sia la Lega che Forza Italia restano sul 'no' a Draghi. Ma lunedì le quotazioni di quest'ultimo sono risalite dopo il comunicato positivo diffuso con Letta, notoriamente tra ...

