Consulta | il saluto di Coraggio alla Corte | ' sono stato fortunato a svolgere il lavoro più bello' ** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Come non considerare fortunata che la finestra di accessosi sia aperta nel momento più opportuno della mia vita professionale - ha ricordato - Questo mi ha dato possibilità diilpiù interessante ecui un giudice possa aspirare in un luogo splendido come questo Palazzo, sebbene il Palazzo Spada nulla ha a che invidiare", ha commentato rievocando il periodo trascorso in Consiglio di, di cui èPresidente.ha quindi apprezzato il "contesto umano veramente straordinario" come l'incredibile capacità di essere "un collegio unitario e compatto anche nelle decisioni più difficili" "E' stata una fortuna poter lavorare con voi - ha concluso - La vostra amicizia per me è stata ragione di ...