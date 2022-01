Con la scusa del nuovo anno, la Cina “purifica” internet dalle immoralità (Di martedì 25 gennaio 2022) anno nuovo, vita nuova. In attesa del capodanno cinese, che cadrà il prossimo primo febbraio, Pechino prepara un repulisti di “contenuti e informazioni illegali” che circolano sul web. La Cyberspace Administration of China, ovvero il garante digitale del Paese, ha incaricato i suoi dipendenti di trovare ed eliminare ogni abuso online, comprese quelle tendenze che poco piacciono al governo centrale. Come scrive il Financial Times, infatti, questa mossa permetterebbe al presidente Xi Jinping di rimodellare la società secondo gli usi e i costumi tradizionali. Al setaccio, dunque, tutti gli atteggiamenti immorali, contro la patria e lontani dalle usanze cinesi. Significativo come tra questi rientra l’adorazione dei soldi, una caratteristica che viene associata più al mondo occidentale materialista e consumista, così come ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022), vita nuova. In attesa del capodcinese, che cadrà il prossimo primo febbraio, Pechino prepara un repulisti di “contenuti e informazioni illegali” che circolano sul web. La Cyberspace Administration of China, ovvero il garante digitale del Paese, ha incaricato i suoi dipendenti di trovare ed eliminare ogni abuso online, comprese quelle tendenze che poco piacciono al governo centrale. Come scrive il Financial Times, infatti, questa mossa permetterebbe al presidente Xi Jinping di rimodellare la società secondo gli usi e i costumi tradizionali. Al setaccio, dunque, tutti gli atteggiamenti immorali, contro la patria e lontaniusanze cinesi. Significativo come tra questi rientra l’adorazione dei soldi, una caratteristica che viene associata più al mondo occidentale materialista e consumista, così come ...

