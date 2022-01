Compatti su tre nomi Ecco la rosa del centrodestra

Advertising

davidallegranti : 'Ehi Enrico, ho avuto un'idea ganzissima. Sai che facciamo? Dopo l'incontro twittiamo tutti e tre la stessa cosa, c… - infoitinterno : 'Compatti su tre nomi'. Ecco la rosa dei candidati del centrodestra - Mauro73432329 : - tuttoway : RT @davidallegranti: 'Ehi Giuseppe, ho avuto un'idea ganzissima. Sai che facciamo? Dopo l'incontro twittiamo tutti e tre la stessa cosa, co… - rosapetrazzuolo : Il Napoli travolge la Salernitana con un poker di gol ed una prestazione convincente. Compatti e incisivi, gli azzu… -

Ultime Notizie dalla rete : Compatti tre

Chi è vaccinato condosi non deve andare in Dad. Restino a casa solo i positivi e chi non è ... "I presidenti delle Regioni, di vario orientamento politico sono tutti: serve un salto di ...'Basta caos nelle scuole: chi è vaccinato condosi non deve andare in didattica a distanza . ... 'I presidenti delle Regioni, di vario orientamento politico sono tutti: serve un salto di ...Elezioni presidente della Repubblica. La diretta. Dopo le 672 schede bianche della prima chiama, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la presidenza della Repubblica, partita alle ...Il Centrodestra punta sull'ex presidente del Senato Marcello Pera, sull'ex sindaco di Milano Letizia Moratti e sulll'ex pm Carlo Nordio.