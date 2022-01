Come sono arrivate le notizie false nei gruppi religiosi di Facebook (Di martedì 25 gennaio 2022) Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di uno studio realizzato da alcuni ricercatori dell’Università Carlo Bo di Urbino e centrato sulla circolazione della disinformazione a tema Covid-19 in Italia. Grazie al contributo di organizzazioni di fact-checking e debunking Come Facta, i ricercatori hanno identificato un network composto da 344 account Facebook responsabili di agire simultaneamente sulla piattaforma influenzandone la qualità dell’informazione. Non solo: grazie alla ricerca sono emerse alcune tendenze specifiche che, ad esempio, collegano gruppi estremisti già presenti sui social network alle dichiarazioni errate o fuorvianti rilasciate nelle prime fasi della pandemia da alcuni personaggi pubblici (è ad esempio il caso di Luc Montagnier o di Robert F. Kennedy Jr). Un ruolo centrale è stato rivestito ... Leggi su facta.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di uno studio realizzato da alcuni ricercatori dell’Università Carlo Bo di Urbino e centrato sulla circolazione della disinformazione a tema Covid-19 in Italia. Grazie al contributo di organizzazioni di fact-checking e debunkingFacta, i ricercatori hanno identificato un network composto da 344 accountresponsabili di agire simultaneamente sulla piattaforma influenzandone la qualità dell’informazione. Non solo: grazie alla ricercaemerse alcune tendenze specifiche che, ad esempio, colleganoestremisti già presenti sui social network alle dichiarazioni errate o fuorvianti rilasciate nelle prime fasi della pandemia da alcuni personaggi pubblici (è ad esempio il caso di Luc Montagnier o di Robert F. Kennedy Jr). Un ruolo centrale è stato rivestito ...

