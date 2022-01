Colle | Zanicchi | finora presidenti tristi | io porterei allegria

(Di martedì 25 gennaio 2022) "Una donna potrebbe benissimo essere capo dello Stato. Ma in questo momento non vedo una donna all'altezza di poter dirigere questo paese meraviglioso come il nostro. Si fanno tanti nomi, ma ho ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colle Zanicchi

askanews

Si fanno tanti nomi, ma ho qualche perplessità": così Iva, ad askanews, sul futuro presidente della Repubblica."Io vado a Sanremo - dice - ma potrei essere un ottimo capo dello Stato. ...... ormai in crisi d'identità, dopo essersi rivolta ai tecnici stavolta guardi ai cantanti; e di fronte a un'elezione aldi Morandi o Ranieri o(Iva, in quota 'una donna') a gara canora ...Roma, 25 gen. (askanews) - 'Una donna potrebbe benissimo essere capo dello Stato. Ma in questo momento non vedo una donna all'altezza di ...Roma, 21 gen. (askanews) - Undicesima partecipazione al Festival di Sanremo. Iva Zanicchi torna sul palco dell'Ariston, in gara, con tanta ...