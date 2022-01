Colle, possibile svolta: il centrodestra pronto a presentare la rosa di candidati già nel pomeriggio (Di martedì 25 gennaio 2022) La svolta arriverà oggi pomeriggio quando il centrodestra presenterà una rosa di candidati per il Quirinale. Secondo quanto si apprende sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con i leader delle sigle più piccole della coalizione per definire i nomi. Quali? I nomi battuti dalle agenzie sono quelli circolati in queste ore: Elisabetta Casellati, Carlo Nordio e Marcello Pera. Il vertice del centrodestra, tuttavia, si terrà alle 15, in contemporanea con quello del centrosinistra e in perfetta concomitanza con l’inizio delle votazioni nell’aula di Montecitorio. Al termine è prevista una conferenza stampa in cui i leader della coalizione faranno conoscere i nomi proposti per il Colle. Vertice dei leader oggi alle 15 Sul fronte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Laarriverà oggiquando ilpresenterà unadiper il Quirinale. Secondo quanto si apprende sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con i leader delle sigle più piccole della coalizione per definire i nomi. Quali? I nomi battuti dalle agenzie sono quelli circolati in queste ore: Elisabetta Casellati, Carlo Nordio e Marcello Pera. Il vertice del, tuttavia, si terrà alle 15, in contemporanea con quello del centrosinistra e in perfetta concomitanza con l’inizio delle votazioni nell’aula di Montecitorio. Al termine è prevista una conferenza stampa in cui i leader della coalizione faranno conoscere i nomi proposti per il. Vertice dei leader oggi alle 15 Sul fronte ...

