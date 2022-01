Ciclocross | Mondiali 2022 | il percorso di Fayetteville ai raggi X Tracciato molto veloce | decisiva la lunghissima scalinata da 38 gradini

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) I Campionati del Mondo disi terranno al Centennial Park di, Arkansas, su undi 3,1 km, in cima alla Millsap Mountain. Ilè stato costruito appositamente per le gare die ha debuttato in questa stagione in Coppa del Mondo, con la seconda gara in calendario tenutasi il 15 ottobre 2021. Il giro prenderà il via su una sezione asfaltata che i corridori faranno sicuramente ad altissima velocità poiché il posizionamento sarà cruciale in vista della prima curva. Seguirà poi un lungo tratto erboso caratterizzato da due discese e parti in piano dove le velocità potrannoungere picchi anche oltre i 40 km/h in caso di terreno completamente asciutto. Come al solito infatti il meteo giocherà un ruolo importantissimo. ...