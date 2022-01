(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “il, ma il mioresta quello di allenare con le Fiamme Oro nel Centro sportivo di Avellino“. Lain cui lavorava come istruttore ha chiuso adel, e l’ex campione del mondo pesi medi, Agostino, torna ail lavoro per il quale, dopo i successi sul ring, venne soprannominato il martello di Montoro.vanta un ricco palmares nella categoria dei pesi medi: nel 1992 campione italiano, nel 1993 e poi di nuovo nel 1996 campione europeo, fino alla conquista del titolo mondiale Wbu (non riconosciuto in Italia) , battendo Silvio Branco. La chiusura dellaha costretto ...

Advertising

anteprima24 : ** Chiude la palestra a causa del Covid, Cardamone: 'Torno a fare il carpentiere, ma ho un sogno' **… - usless_kid : decido di iniziare boxe ?? -> mi informo ?? -> trovo una palestra ?? -> i miei sono d'accordo ?? -> scopro che la pales… - Flaccidia : Ma nonostante tutto mi rimane di andare in palestra a provare una via di volumi che è fichissima, è un cazzo di 6c… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude palestra

Agenzia ANSA

Il primo quarto sicon un +4 per i pugliesi. I tarantini ripartono subito con il piede sull'... Adesso resettiamo tutto e torniamo inper preparaci al meglio per il prossimo incontro: si ...i ragusani proveranno ad avvicinarsi con Stefanini ma il primo quarto sicon un +4 per i ... Adesso resettiamo tutto e torniamo inper preparaci al meglio per il prossimo incontro: si va ...Lo sport all’aperto è sempre consentito. Per l’accesso a palestre, piscine e centri natatori (al chiuso e all’aperto) serve il green pass rafforzato. Identico il discorso per quanto ...1) Vlahovic, da aspirante medico a calciatore. S i era anche iscritto alla facoltà di medicina di Belgrado per avere un “piano B” di spessore a cui aggrapparsi nel caso in cu ...