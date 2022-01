Chi era Alfredo Belli Paci, il marito di Liliana Segre: “Lasciò la politica per amore” (Di martedì 25 gennaio 2022) Alfredo Belli Paci fu un uomo straordinario, così lo ricordano i suoi cari. Rimase sempre accanto alla moglie, Liliana Segre, aiutandola a tornare alla vita dopo l’orrore dell’Olocausto. Ma anch’egli aveva vissuto un’esperienza drammatica, che lo aveva segnato per il resto dei suoi giorni. Originario delle Marche e milanese d’adozione, Alfredo fu sempre un uomo dal grande valore morale e dalla ferrea volontà: attratto dalla vita militare, aveva dapprima frequentato l’accademia di Livorno per poi entrare nell’esercito. Fu spedito in Grecia come sottotenente di artiglieria, ha raccontato suo figlio Alberto in una lunga intervista alla Gazzetta, e non rinunciò mai ai suoi ideali politici. Fedele al Re, rifiutò di aderire alla Repubblica sociale italiana persino quando venne catturato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)fu un uomo straordinario, così lo ricordano i suoi cari. Rimase sempre accanto alla moglie,, aiutandola a tornare alla vita dopo l’orrore dell’Olocausto. Ma anch’egli aveva vissuto un’esperienza drammatica, che lo aveva segnato per il resto dei suoi giorni. Originario delle Marche e milanese d’adozione,fu sempre un uomo dal grande valore morale e dalla ferrea volontà: attratto dalla vita militare, aveva dapprima frequentato l’accademia di Livorno per poi entrare nell’esercito. Fu spedito in Grecia come sottotenente di artiglieria, ha raccontato suo figlio Alberto in una lunga intervista alla Gazzetta, e non rinunciò mai ai suoi ideali politici. Fedele al Re, rifiutò di aderire alla Repubblica sociale italiana persino quando venne catturato ...

Advertising

sbonaccini : La strumentalizzazione di chi è abituato a considerare gli avversari politici dei nemici per me era chiara. Ma che… - GiuseppeConteIT : Nell’ultima legge di Bilancio del Conte II abbiamo previsto sgravi contributivi al 100% per chi propone a un under… - GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - sara94301807 : Comunque aldilà di Lulu’ e sicuramente Jess.Chi vedo davvero colpito dall’uscita di Manuel è Gianmaria. Solo io l’h… - Giusepp70181573 : RT @ElGusty99523701: Alberto Mingardi (Ist. Bruno Leoni) ha messo in discussione anche il green pass: 'L'obiettivo era di promuovere le vac… -