Charlotte Casiraghi, sfila come cavallerizza per Chanel (Di martedì 25 gennaio 2022) La principessa Charlotte Casiraghi monta in sella di un bellissimo cavallo e sfila a parigi. Charlotte Casiraghi sfila come modella e scatta come fotomodella in sella al suo cavallo. Charlotte Casiraghi è ambasciatrice di Chanel e sua portavoce da un anno, data in cui ha ufficializzato l’amicizia di lunga data che lega la sua famiglia a Chanel per via di Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison fino alla sua scomparsa, nel 2019. La figlia della principessa Carolina di Monaco ha aperto la sfilata in veste di raffinata fantina. Così, Coco Chanel e Charlotte Casiraghi si incontrano nell’equitazione, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) La principessamonta in sella di un bellissimo cavallo ea parigi.modella e scattafotomodella in sella al suo cavallo.è ambasciatrice die sua portavoce da un anno, data in cui ha ufficializzato l’amicizia di lunga data che lega la sua famiglia aper via di Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison fino alla sua scomparsa, nel 2019. La figlia della principessa Carolina di Monaco ha aperto lata in veste di raffinata fantina. Così, Cocosi incontrano nell’equitazione, in ...

Advertising

A_mara__ : in macchina con mio papà e mio zio 'stamattina la sfilata di Chanel alla Pariscoutureweek l'ha aperta Charlotte Cas… - opinionistaweb2 : non Chanel che fa sfilare Charlotte Casiraghi a cavallo questo è un next level extraness inarrivabile - LMartinel85 : @CHANEL e l'ultima collezione alta moda: apre Charlotte Casiraghi a cavallo @LaStampa - _savagedaughter : RT @Corriere: Charlotte Casiraghi sulla passerella a cavallo per Chanel - HOLACOMDO : Charlotte Casiraghi debuta como modelo de pasarela para @CHANEL … ¡montada a caballo!???? -