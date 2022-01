Centrosinistra spaccato | rinviate le elezioni per la Città Metropolitana

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dunque il sindaco Manfredi ha rinviato al 13 marzo leper rinnovare il consiglio dellache erano state fissate per il 20 febbraio. Già eravamo gli ultimi rispetto a tutte le grandiche hanno votato da tempo, ed ora siamo fuori da ogni limite. È un grave errore, una scelta profondamente sbagliata: le istituzioni vengono prima e stanno sopra ogni interesse di parte”. Così sui social l’ex sindaco Antonio Bassolino, oggi consigliere comunale a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

