C’è Posta Per Te, Carmen Onorato: “Non è andata come volevo”. Lo sfogo sui social dopo il riavvicinamento con il padre Luigi (Di martedì 25 gennaio 2022) La storia di Carmen Onorato e del padre Luigi – andata in onda sabato 22 gennaio – ha particolarmente appassionato i telespettatori di C’è Posta Per Te. La ragazza, 19 anni, originaria di Napoli, si è presentata con il fidanzato Valentino per chiedere al padre di riallacciare i rapporti, ormai interrotti da tre anni. L’uomo, nello studio di Maria De Filippi insieme alla giovane compagna Nunzia, prima di aprire la busta è sembrato molto riluttante. Poi, però, si è lasciato andare ad una scelta di cuore e i due si sono riavvicinati. Dunque pace fatta? Neanche per sogno. Adesso, infatti, con una storia pubblicata su Facebook, Carmen ha rivelato: “Non è andata come volevo. Ho fatto tanto e troppo per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) La storia die delin onda sabato 22 gennaio – ha particolarmente appassionato i telespettatori di C’èPer Te. La ragazza, 19 anni, originaria di Napoli, si è presentata con il fidanzato Valentino per chiedere aldi riallacciare i rapporti, ormai interrotti da tre anni. L’uomo, nello studio di Maria De Filippi insieme alla giovane compagna Nunzia, prima di aprire la busta è sembrato molto riluttante. Poi, però, si è lasciato andare ad una scelta di cuore e i due si sono riavvicinati. Dunque pace fatta? Neanche per sogno. Adesso, infatti, con una storia pubblicata su Facebook,ha rivelato: “Non è. Ho fatto tanto e troppo per la ...

