Cava de Tirreni, il parco al posto dei prefabbricati di San Pietro (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCava de Tirreni (Sa) – È stato presentato stamattina, martedì 25 gennaio, nel Salone d’Onore del Palazzo di Città, il progetto del nuovo parco Urbano Inclusivo che sarà realizzato nell’area bonificata che ospitava i campi prefabbricati alla frazione San Pietro. Ad illustrare il progetto il Sindaco Vincenzo Servalli ed il capo progettista Marco Sassatelli dello StudioSilva di Bologna, a capo del raggruppamento dei progettisti cui fanno parte anche Pica Ciamarra Associati e Geoingegneria. Il parco Urbano Inclusivo di San Pietro e l’ultimo degli otto macro progetti presentati in questi mesi del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics), Asse 10 del PO FESR Campania, finanziato con 11.197.384,56 euro della Comunità europea, la cui fase di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutide(Sa) – È stato presentato stamattina, martedì 25 gennaio, nel Salone d’Onore del Palazzo di Città, il progetto del nuovoUrbano Inclusivo che sarà realizzato nell’area bonificata che ospitava i campialla frazione San. Ad illustrare il progetto il Sindaco Vincenzo Servalli ed il capo progettista Marco Sassatelli dello StudioSilva di Bologna, a capo del raggruppamento dei progettisti cui fanno parte anche Pica Ciamarra Associati e Geoingegneria. IlUrbano Inclusivo di Sane l’ultimo degli otto macro progetti presentati in questi mesi del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics), Asse 10 del PO FESR Campania, finanziato con 11.197.384,56 euro della Comunità europea, la cui fase di ...

Advertising

cilentonotizie : Partita a Cava de’ Tirreni la scuola di specializzazione per formare i designer del futuro - anteprima24 : ** #Cava de Tirreni, il #Parco al posto dei #Prefabbricati di San Pietro ** - angela_massi : RT @legalizzas: 'Coltivava piante di #marijuana in una villetta, giovane di 20 anni a processo??...quattro piante di marijuana, alte circa… - positanonews : #Copertina #Cronaca Cava de’ Tirreni: le leggende del basket contro l’amministrazione comunale - Ulisseonline : Cava de' Tirreni, Piano di Zona S2: il Coordinamento istituzionale approva la manifestazione di interesse per il P… -