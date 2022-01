CATERINA BALIVO TORNA IN TV CON IL CANTANTE MASCHERATO: “NON ACCETTO QUALSIASI COSA” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Sono carica, ho voglia di mettermi in gioco e di riprendere“. CATERINA BALIVO si prepara a TORNAre in tv con Il CANTANTE MASCHERATO, in partenza venerdì 11 febbraio su Rai1, dove siederà in giuria per il secondo anno. Milly Carlucci l’ha confermata e ritroveremo anche i giudici Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Il quarto volto è da decidere. Dopo l’addio volontario nel maggio 2020 a Vieni da Me, il talk show del pomeriggio di Rai1, la brava e bella conduttrice si è dedicata al marito e ai figli. “Ho recuperato una COSA importante: il tempo. Ho avuto modo di rallentare, di pensare, di dedicarmi alla famiglia e a me stessa come non accadeva da tanto”, confida la BALIVO al settimanale Gente. “Ho imparato ad ascoltarmi di più. Ho scoperto il valore del saper ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 25 gennaio 2022) “Sono carica, ho voglia di mettermi in gioco e di riprendere“.si prepara are in tv con Il, in partenza venerdì 11 febbraio su Rai1, dove siederà in giuria per il secondo anno. Milly Carlucci l’ha confermata e ritroveremo anche i giudici Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Il quarto volto è da decidere. Dopo l’addio volontario nel maggio 2020 a Vieni da Me, il talk show del pomeriggio di Rai1, la brava e bella conduttrice si è dedicata al marito e ai figli. “Ho recuperato unaimportante: il tempo. Ho avuto modo di rallentare, di pensare, di dedicarmi alla famiglia e a me stessa come non accadeva da tanto”, confida laal settimanale Gente. “Ho imparato ad ascoltarmi di più. Ho scoperto il valore del saper ...

