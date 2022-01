Caso Floyd | parte il processo agli altri tre ex poliziotti «Lo hanno guardato morire senza fare nulla»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 gennaio 2022) Si è aperto oggi 25 gennaio ilcontro i tre ex agenti di Minneapolis accusati di non essere intervenuti per salvare la vita a George. «Continuarono a guardare mentre l’uomo soffriva una morte lenta e straziante. Scelsero di non», le parole dell’accusa. I tre uomini avrebbero deliberatamente lasciatoil loro collega Derek Chauvin, mentre soffocava l’afroamericano premendogli il ginocchio sul collo. Si tratta di J. Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao. I primi due eranoalle prime armi, come riportato dal New York Times, mentre Lane era già stato sanzionato in passato per cattiva condotta. Sarebbe stato proprio lui a tenere lontani i passanti che volevano intervenire in soccorso di. Kueng, invece, teneva bloccato ...