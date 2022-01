Casini riappare su Instagram | foto da giovane Dc | “la passione politica è la mia vita”

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il post social di un leader che potrebbe essere in corsa per il Colle, e si era sottratto finora ai radar

La Stampa

E credo che l'accoppiata- Draghi sarebbe accettata dai mercati internazionali. Diversi Cinque Stelle - racconta Mastella - sono venuti da me e hanno detto: "Meglioche Draghi"". Anche ...E credo che l'accoppiata- Draghi sarebbe accettata dai mercati internazionali. Diversi Cinque Stelle - racconta Mastella - sono venuti da me e hanno detto: "Meglioche Draghi"". Anche ...Diversi Cinque Stelle - racconta Mastella - sono venuti da me e hanno detto: “Meglio Casini che Draghi”». Così è riemerso da giorni di discretissimo silenzio Pier Ferdinando Casini, con una per lui in ...