Casini | foto in bianco e nero su Instagram | ' La passione politica è la mia vita!'

Advertising

Agenzia_Ansa : Pierferdinando Casini, tra i candidati alla presidenza della Repubblica, esce dal riserbo dell'ultimo periodo: 'La… - marcoz984 : Interessante notare come i vari candidati al Quirinale aggiornino le loro foto sui social. L'ultimo che lo farà in… - MattiaGallo17 : RT @maratonetiLa7: «Casini è come la gioconda, quando entri sembra sempre che guardi te» (di @Matteo_Pasquini dal gruppo FB) DISCLAIMER:… - maratonetiLa7 : «Casini è come la gioconda, quando entri sembra sempre che guardi te» (di @Matteo_Pasquini dal gruppo FB) DISCLA… - LorenzoPerlang1 : RT @Agenzia_Ansa: Pierferdinando Casini, tra i candidati alla presidenza della Repubblica, esce dal riserbo dell'ultimo periodo: 'La passio… -

Ultime Notizie dalla rete : Casini foto

'La passione politica è la mia vita!'. Pier Ferdinando, in pole nella corsa di queste ore per il dopo Mattarella, posta su Instagram una suada giovane militante democratico cristiano. Laè d'epoca, in bianco e nero. Il giovane Pier, un ...La candidatura disi allontana? Nella giornata in cuisembra scendere in campo con la pubblicazione di unada giovane su Instagram e il post in cui ricorda la sua passione politica,...La passione politica è la mia vita!!'. E' quanto scrive in un post su Instagram Pier Ferdinando postando una sua foto, giovanissimo, mentre parla dal palco ad un'iniziativa ...Pierferdinando Casini, è uno tra i candidati alla presidenza della Repubblica più citati in questi giorni, ed oggi ha pubblicato un post su Instagram uscendo dal riserbo. Mastella: "L'accoppiata Casin ...