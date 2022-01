Casini for President: la piovra democristiana non muore mai (Di martedì 25 gennaio 2022) Al secondo giorno di votazioni per la Presidenza della Repubblica, già non si parla più di figure femminili e un solo nome comincia a circolare con insistenza fra i vari gruppi parlamentari: quello di ... Leggi su globalist (Di martedì 25 gennaio 2022) Al secondo giorno di votazioni per la Presidenza della Repubblica, già non si parla più di figure femminili e un solo nome comincia a circolare con insistenza fra i vari gruppi parlamentari: quello di ...

Advertising

jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : - gerardofortuna : Today's odds for Italy's president name see: Draghi 35% Mattarella 25% Casellati 10% Casini 10% Cartabia 5% Frattin… - DragicaZupan : RT @MarcoLuceri1: @ItaliaViva @matteorenzi Renzi ci ha salvato già 3 volte,scegliendo Mattarella,non portando a elezioni il Paese quando S… - MarcoLuceri1 : RT @MarcoLuceri1: @Ettore_Rosato Renzi ci ha salvato già 3 volte,scegliendo Mattarella,non portando a elezioni il Paese quando Salvini las… -

Ultime Notizie dalla rete : Casini for Casini for President: la piovra democristiana non muore mai Ci si chiede: Casini ci fa o c'è? Per uscire allo scoperto in questo modo così sfacciato, due sono le possibilità. O è impazzito o pensa di potercela fare. Nella malaugurata, seconda eventualità, ci ...

Siamo un Paese di quirinalisti ... la Cartabia segue a 11 mentre il cardinale che vuole diventare papa, al secolo Casini Pier ... Tabacci trova improvvisi fans, tra Facebook e Twitter ecco apparire Frattini for president, si infiltrano ...

Casini for President: la piovra democristiana non muore mai Globalist.it Quirinale: Casini su Instagram, 'la politica è la passione della mia vita' Roma, 25 gen. "La passione politica è la mia vita!!". E' quanto scrive in un post su Instagram Pier Ferdinando postando una sua foto, giovanissimo, mentre parla ...

Elezioni presidente della Repubblica, la prima giornata di votazioni Trionfano le schede bianche al primo turno del voto per l'elezione del Capo dello Stato. La cronaca della lunga giornata parlamentare.

Ci si chiede:ci fa o c'è? Per uscire allo scoperto in questo modo così sfacciato, due sono le possibilità. O è impazzito o pensa di potercela fare. Nella malaugurata, seconda eventualità, ci ...... la Cartabia segue a 11 mentre il cardinale che vuole diventare papa, al secoloPier ... Tabacci trova improvvisi fans, tra Facebook e Twitter ecco apparire Frattinipresident, si infiltrano ...Roma, 25 gen. "La passione politica è la mia vita!!". E' quanto scrive in un post su Instagram Pier Ferdinando postando una sua foto, giovanissimo, mentre parla ...Trionfano le schede bianche al primo turno del voto per l'elezione del Capo dello Stato. La cronaca della lunga giornata parlamentare.