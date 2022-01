Caro energia, possibili ricadute per oltre 76mila lavoratori di 5.500 imprese bergamasche (Di martedì 25 gennaio 2022) Il prezzo del petrolio, del gas e delle materie prime alle stelle e il conseguente Caro energia sollevano forti preoccupazioni per il mondo del lavoro da parte dei sindacati. In prima linea della Cisl Lombardia che sollecita interventi urgenti per ridurre le possibili ricadute negative sull’occupazione della regione e in bergamasca ed un confronto a tutti i livelli sulle politiche industriali. Stando a un’elaborazione condotta dalla Cisl lombarda sulla base dei dati Istat 2019, rispetto al quadro nazionale circa il 20% delle imprese “energivore” ed il 27% della base occupazionale è collocata in Lombardia. Nella Regione risultano 24.837 aziende a carattere energivoro, per 463.252 addetti complessivi. Di questi sono quasi 140.000 le lavoratrici ed i lavoratori maggiormente esposti agli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022) Il prezzo del petrolio, del gas e delle materie prime alle stelle e il conseguentesollevano forti preoccupazioni per il mondo del lavoro da parte dei sindacati. In prima linea della Cisl Lombardia che sollecita interventi urgenti per ridurre lenegative sull’occupazione della regione e in bergamasca ed un confronto a tutti i livelli sulle politiche industriali. Stando a un’elaborazione condotta dalla Cisl lombarda sulla base dei dati Istat 2019, rispetto al quadro nazionale circa il 20% delle“energivore” ed il 27% della base occupazionale è collocata in Lombardia. Nella Regione risultano 24.837 aziende a carattere energivoro, per 463.252 addetti complessivi. Di questi sono quasi 140.000 le lavoratrici ed imaggiormente esposti agli ...

Advertising

matteosalvinimi : Bolletta di un bar a Genova (uno per citare i tanti che stanno subendo il caro-energia). 781,09 euro di bolletta pe… - matteosalvinimi : Grazie al ministro Giorgetti che ha convocato la riunione sul caro-energia al Mise. È necessario che governo interv… - matteosalvinimi : Il caro energia non risparmia nemmeno scuole e comuni, ecco le bollette da allarme rosso ad Arona (Novara). Bene i… - favaroluciana : RT @DomaniGiornale: Il governo parla di extra profitti che alcune imprese delle rinnovabili stanno realizzando in questa fase. Ma perché so… - 221Boy : RT @LuigiEsposito: Il caro #energia sta mietendo le prime vittime nelle filiere energivore - #cartiere, #acciaio e alluminio, #cemento, #ce… -