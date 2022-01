Caro bollette e aumenti? “Sottovalutazione tremenda” dei Governi, oltre ogni Sostegni (Di martedì 25 gennaio 2022) “Se l’inflazione schizza, come io posso prevedere al 6 o 7 percento, nessuno ricorda che sul PNRR questa percentuale impatta. Parliamo di depotenziare il PNRR di 10 miliardi circa”. Rosario Trefiletti è una delle più autorevoli voci italiane a tutela dei consumatori: storia di lungo corso in CGIL, per 17 anni ha guidato la Federconsumatori nazionale. Oggi è il presidente di Centro Consumatori Italia. Presidente Trefiletti, allora cosa c’è di così sbagliato in questo Sostegni ter? Dove sono gli errori?“Più che sul Sostegni ci sono errori sparsi nel tempo a vari livelli. Il primo è che l’Italia – così come Europa, capi di Stato, Fondo monetario e altri che ne avrebbero il potere – non interviene e non ha intenzione di intervenire, se non in modo blando, sulle speculazioni che ci sono su tanti prodotti quando la pandemia ha cominciato a deflettere. Il ... Leggi su fmag (Di martedì 25 gennaio 2022) “Se l’inflazione schizza, come io posso prevedere al 6 o 7 percento, nessuno ricorda che sul PNRR questa percentuale impatta. Parliamo di depotenziare il PNRR di 10 miliardi circa”. Rosario Trefiletti è una delle più autorevoli voci italiane a tutela dei consumatori: storia di lungo corso in CGIL, per 17 anni ha guidato la Federconsumatori nazionale. Oggi è il presidente di Centro Consumatori Italia. Presidente Trefiletti, allora cosa c’è di così sbagliato in questoter? Dove sono gli errori?“Più che sulci sono errori sparsi nel tempo a vari livelli. Il primo è che l’Italia – così come Europa, capi di Stato, Fondo monetario e altri che ne avrebbero il potere – non interviene e non ha intenzione di intervenire, se non in modo blando, sulle speculazioni che ci sono su tanti prodotti quando la pandemia ha cominciato a deflettere. Il ...

