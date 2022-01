Caro-bollette batosta sulle imprese: in 200mila temono lo stop attività. Lo studio della Cna (Di martedì 25 gennaio 2022) Con il Caro-bollette 200mila imprese sono a rischio chiusura. L’impennata dei costi energetici provocherà un taglio dei margini di guadagno per il 77,5% del campione. Soltanto il 10,6% prevede di ridurre la produzione. Il 6,8%, pari a 200mila imprese, prospetta il fermo dell’attività a causa di costi insostenibili con punte del 24% nel settore del turismo. Per il 17% del settore servizi alle imprese non ci sarà alcun impatto significativo e per l’11% delle costruzioni. È quanto emerge da una indagine realizzata dal Centro Studi della Cna presso circa 2.500 imprese, un campione rappresentativo della realtà produttiva dell’artigianato e della piccola ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Con ilsono a rischio chiusura. L’impennata dei costi energetici provocherà un taglio dei margini di guadagno per il 77,5% del campione. Soltanto il 10,6% prevede di ridurre la produzione. Il 6,8%, pari a, prospetta il fermo dell’a causa di costi insostenibili con punte del 24% nel settore del turismo. Per il 17% del settore servizi allenon ci sarà alcun impatto significativo e per l’11% delle costruzioni. È quanto emerge da una indagine realizzata dal Centro StudiCna presso circa 2.500, un campione rappresentativorealtà produttiva dell’artigianato epiccola ...

Advertising

CarloCalenda : Basta proposte irrealizzabili per il #Quirinale. In questi giorni sembra che la politica si possa fare solo nelle s… - LauraGaravini : Il Governo #Draghi è molto consapevole dei problemi provocati dal caro #bollette a famiglie ed imprese. Infatti è i… - ItaliaViva : Uno dei motivi dietro il caro #bollette è anche il no ideologico a nuovi impianti. Per fortuna che abbiamo fatto il… - Carmen22877177 : RT @GiorgiaMeloni: 'Mettere le aziende nella condizione di non poter più lavorare per colpa di aumenti spropositati è pura follia” Il caro… - stefano_ing : @OrtigiaP @borghi_claudio @mgmaglie @fdragoni @maiameraime @maryfagi @madforfree @jimmomo @L3onard___ @lucabattanta… -