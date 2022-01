Advertising

PalermoToday : Carissima benzina: fare il pieno costa 15 euro in più dell'anno scorso - romatoday : Carissima benzina: fare il pieno costa 15 euro in più dell'anno scorso -

Ultime Notizie dalla rete : Carissima benzina

Il Dubbio

'Milioni di contagiati nelle ultime settimane. 6000 morti. Bollette alle stelle.alle stelle. Spesa. Povertà e disuguaglianze sociali in aumento. Eppure il Messia Draghi, Il Migliore tra i Migliori, il Salvatore, l'apostolo, SuperMario, lavora notte e giorno per '...alle stelle. Spesa. Povertà e disuguaglianze sociali in aumento. Eppure il Messia Draghi, Il Migliore tra i Migliori, il Salvatore, l'apostolo, SuperMario, lavora notte e giorno per ...I nuovi rincari che si stanno registrando presso i distributori di carburanti portano oggi un pieno di benzina e gasolio a costare circa 15 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo afferm ...ITALIA - Prosegue l’ondata di rincari nel settore dei carburanti, con le nuove rilevazioni diffuse poco fa che fissano a 1,778 euro al litro il prezzo ...