Carceri, la Lega sul carcere di Salerno: "Situazione insostenibile" (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa segreteria regionale della Lega Campania esprime solidarietà agli agenti di Polizia Penitenziaria e definisce "insostenibile" la Situazione nel carcere di Salerno "Purtroppo, nonostante le numerose sollecitazioni – afferma la Lega -, persistono notevoli disagi per gli operatori di Polizia: scarse dotazioni di difesa, unità organiche insufficienti alla copertura dei turni, mancanza di un ufficiale di comando effettivo in pianta stabile". "Presenteremo atti ispettivi idonei alla definizione della Situazione attuale e chiederemo interventi concreti all'Amministrazione", conclude la Lega. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

