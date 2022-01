Cane senza guizzanglio azzanna un ragazzino, individuato il proprietario: denunciato (Di martedì 25 gennaio 2022) MONTEGRANARO - Aveva azzannato alla coscia un ragazzino in un parco qualche giorno fa, mentre girava senza guinzaglio. I carabinieri di Montegranaro, però, hanno impiegato poco tempo ad individuare il ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 25 gennaio 2022) MONTEGRANARO - Avevato alla coscia unin un parco qualche giorno fa, mentre giravaguinzaglio. I carabinieri di Montegranaro, però, hanno impiegato poco tempo ad individuare il ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SARDEGNA ISOLATA X CHI NON HA IL SGP ?? A proposito di tutti gli escamotage possibili per andare a VOTARE A ROMA,… - clarissa_gmai : RT @BibMarino2: @Beatrix_aka_BM @martafana Io la vedo in un altro modo. In primis: i ragazzi finiscono negli ITIS così, a c. di cane, senza… - BelloLudovica : Giucas è inutile dentro la casa e con le sue nomination buttate alla cazzo di cane ci ha già fatto fuori Clarissa… - snowlover80 : @cazzooguardiii Adotta un cane... dà molto più amore e senza doppi fini - Edyta98187437 : RT @sergiodesiena: ...il cane possiede tutte le virtù dell'uomo senza I suoi vizi... ???? Loro sono i miei cuccioli ?? -