"Candidati del centrodestra non ricevibili". Letta e Conte, verso la proposta indecente: "Vediamoci domani", il nome sul tavolo (Di martedì 25 gennaio 2022) Quasi due ore di vertice, per dire "no" alle candidature del centrodestra per il Quirinale. Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e l'esponente di Articolo1-LeU Roberto Speranza fanno sapere che il centrosinistra non presenterà alcuna rosa di propri Candidati. Strategia diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, che a metà di martedì pomeriggio avevano annunciato i loro tre nomi per il Colle: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. "Non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi quella larga condivisione necessaria in questo momento", fanno sapere i leader del centrosinistra, intenzionati a chiedere un incontro per domani alla delegazione del centrodestra per uscire dalla impasse. "Non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Quasi due ore di vertice, per dire "no" alle candidature delper il Quirinale. Il segretario del Pd Enrico, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppee l'esponente di Articolo1-LeU Roberto Speranza fanno sapere che il centrosinistra non presenterà alcuna rosa di propri. Strategia diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, che a metà di martedì pomeriggio avevano annunciato i loro tre nomi per il Colle: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. "Non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi quella larga condivisione necessaria in questo momento", fanno sapere i leader del centrosinistra, intenzionati a chiedere un incontro peralla delegazione delper uscire dalla impasse. "Non si ...

