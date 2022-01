Calciomercato Udinese, Deulofeu saluta? Per l’ex Milan c’è l’interesse del Marsiglia (Di martedì 25 gennaio 2022) L'ex Milan Deulofeu è particolarmente richiesto dal Marsiglia. L'Udinese chiede 20 milioni, mentre i francesi sperano anche in un prestito Leggi su mediagol (Di martedì 25 gennaio 2022) L'exè particolarmente richiesto dal. L'chiede 20 milioni, mentre i francesi sperano anche in un prestito

Advertising

calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Udinese | Dal #Watford potrebbe arrivare Yaser #Asprilla - cmdotcom : UFFICIALE: respinto il ricorso dell' #Udinese , resta il 6-2 per l' #Atalanta #SerieA - JTriplete : #calciomercato ci auguriamo per far trionfare in @SerieA lealtà e sportività che squadre con dirigenti e presidenti… - hiklet1 : Quand'è che l'Atalanta imparerà ad approcciarsi al mercato in uscita come fa l'Udinese, che non fa sconti nemmeno s… -