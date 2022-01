Calciomercato Torino – Preso Pellegri: domani a disposizione di Juric (Di martedì 25 gennaio 2022) Pietro Pellegri sarà il prossimo acquisto del Torino nel Calciomercato invernale. Lascia dunque il Milan ed arriverà in granata dal Monaco Leggi su pianetamilan (Di martedì 25 gennaio 2022) Pietrosarà il prossimo acquisto delnelinvernale. Lascia dunque il Milan ed arriverà in granata dal Monaco

Advertising

SkySport : Torino, piace Diawara: contatti in corso con la Roma #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Torino #Diawara - DiMarzio : .@acmilan, trattativa in corso con il #Monaco per il riscatto di #Pellegri: poi sarà prestito al @TorinoFC_1906 - DiMarzio : #Calciomercato | Su #Nandez non solo il @TorinoFC_1906, piace anche al @sscnapoli - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @TorinoFC_1906 - Preso #Pellegri: domani a disposizione di #Juric - #TorinoFC #Torino #Toro https://t.co… - YBah96 : RT @ToroGoal: ??#Gazzoli, dg @spalferrara, risponde così circa l’interesse del @TorinoFC_1906 per #Seck: “Ad oggi vi assicuro che non c’è as… -