Calciomercato Roma – Piace Kamara. Ma occhio a Nández e Banega (Di martedì 25 gennaio 2022) Boubacar Kamara, obiettivo di Calciomercato della Roma, vuole 5 milioni di euro netti all'anno. Su di lui anche il Manchester United Leggi su pianetamilan (Di martedì 25 gennaio 2022) Boubacar, obiettivo didella, vuole 5 milioni di euro netti all'anno. Su di lui anche il Manchester United

Advertising

SkySport : Torino, piace Diawara: contatti in corso con la Roma #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Torino #Diawara - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | In dirittura la cessione in prestito di #Reynolds al @kvkofficieel - DiMarzio : #Calciomercato @OfficialASRoma: cifre e formula dell'operazione #Olsen-#AstonVilla ?? - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: Ciervo al Sassuolo a titolo definitivo #AsRoma - spzmrAS_IO : @13costasimone @strumentiumani Colpo a sorpresa della @OfficialASRoma arriva #Frattesi dal @SassuoloUS. Si tratta p… -