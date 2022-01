Calciomercato Napoli, può arrivare il gioiellino del Bari (Di martedì 25 gennaio 2022) Un giovanissimo talento del Bari è finito nel mirino delle grandi di Serie A, tra queste il Napoli. La società pugliese, che fa capo alla famiglia De Laurentiis, ha tra le proprie fila un giovanissimo attaccante dal futuro roseo: il classe 2005 Francesco Lorusso. In chiave Calciomercato, il Napoli sembra essersi messo sulle tracce di Lorusso, per iniziare a costruire il futuro. De Laurentis – Photo Donato Fasano – Bari Calciomercato Napoli: chi è Lorusso, stellina del Bari Secondo quanto rifeirto da TuttoMercatoWeb, Lorusso è seguito con attentamente da Bologna e Juventus, ma sulle sue tracce c’è anche il Napoli. Gli azzurri intendono sfruttare la corsia preferenziale con il Bari, per poter tesserare il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Un giovanissimo talento delè finito nel mirino delle grandi di Serie A, tra queste il. La società pugliese, che fa capo alla famiglia De Laurentiis, ha tra le proprie fila un giovanissimo attaccante dal futuro roseo: il classe 2005 Francesco Lorusso. In chiave, ilsembra essersi messo sulle tracce di Lorusso, per iniziare a costruire il futuro. De Laurentis – Photo Donato Fasano –: chi è Lorusso, stellina delSecondo quanto rifeirto da TuttoMercatoWeb, Lorusso è seguito con attentamente da Bologna e Juventus, ma sulle sue tracce c’è anche il. Gli azzurri intendono sfruttare la corsia preferenziale con il, per poter tesserare il ...

