Calciomercato Napoli, nuovo nome sulla sinistra: è Wijndal dell'AZ Alkmaar (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Napoli: nome nuovo per il ruolo di terzino sinistro. Piace Wijndal dell'AZ Alkmaar Il Napoli lavora sempre alla ricerca del tanto agognato terzino sinistro. Gli azzurri avrebbero già l'accordo per giugno con Olivera del Getafe, ma starebbero lavorando sottotraccia anche per un nome nuovo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la new entry sulla lista del Napoli sarebbe quello di Owen Wijndal dell'AZ Alkmaar. Nazionale olandese, in scadenza a giugno 2023, è uno dei calciatori che è sempre piaciuto al d.s. Giuntoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

