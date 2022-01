Calciomercato Milan – Kessié, futuro al Barcellona? Le ultime | News (Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona e Franck Kessié avrebbe raggiunto un accordo verbale per la prossima stagione Leggi su pianetamilan (Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo leindiscrezioni di mercato, ile Franckavrebbe raggiunto un accordo verbale per la prossima stagione

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - Eurosport_IT : Il Milan accelera per Andrea Belotti ?? #Calciomercato | #Milan | #Torino | #Belotti - cmdotcom : #Theo #Hernandez e il #Milan avanti insieme: i dettagli - gaetano96507363 : calciomercato il gioello va da quardiola inter milan a bocca asciutta - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Milan, il nome nuovo per la difesa arriva dalla Germania. Non tramontano Esteve e Viti -