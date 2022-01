Calciomercato Lazio, accordo col Verona per Casale: le ultime (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero raggiunto l’accordo con il Verona per Casale Importantissimo aggiornamento sul mercato della Lazio. Come riportato da Alfredo Pedullà infatti, Lazio e Verona hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Casale in biancoceleste sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i nove e i dieci milioni di euro. Per formalizzare l’affare entro il 31 gennaio serve però necessariamente un’ulteriore cessione dopo quella di Vavro: Muriqi resta l’indiziato principale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022): i biancocelesti avrebbero raggiunto l’con ilperImportantissimo aggiornamento sul mercato della. Come riportato da Alfredo Pedullà infatti,hanno raggiunto l’per il trasferimento diin biancoceleste sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i nove e i dieci milioni di euro. Per formalizzare l’affare entro il 31 gennaio serve però necessariamente un’ulteriore cessione dopo quella di Vavro: Muriqi resta l’indiziato principale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

