Calciomercato, Kessiè nel mirino di mezza Europa: nuovo assalto della big (Di martedì 25 gennaio 2022) Il centrocampista ivoriano nel mirino di mezza Europa. Dalla Spagna arrivano conferme sulla trattativa con il Barcellona La sosta del campionato accende i riflettori sull’ultima settimana di Calciomercato. Tante le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 25 gennaio 2022) Il centrocampista ivoriano neldi. Dalla Spagna arrivano conferme sulla trattativa con il Barcellona La sosta del campionato accende i riflettori sull’ultima settimana di. Tante le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - cmdotcom : #Milan-#Tottenham, accordo per #Kessié subito: il calciatore dice no - mr_kubra : RT @calciomercatoit: ????#Milan, in #Spagna sono sicuri: 'Trattativa avanzata per #Kessie al #Barcellona' - calciomercatoit : ????#Milan, in #Spagna sono sicuri: 'Trattativa avanzata per #Kessie al #Barcellona' - AleCat_91 : VLAHOVIC ALLA JUVENTUS, FIORENTINA, CABRAL, DIRIGENZA, ANNUNCI: LA MIA D... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Kessiè Paura Milan, dalla Spagna: 'Affare vicino per Kessie' Calciomercato Milan, Barcellona in trattativa per Kessie: accordo vicino Kessie © LaPresseFrank Kessie, hanno spiegato in radio, vanta un certo legame con Mino Raiola, che pur non essendo il suo ...

Calciomercato Juventus, assalto immediato a Kessié - Milan spalle al muro In questi frenetici giorni che ci separano alla fine della sessione di calciomercato, la Juventus è chiamata anche a dare una scossa al proprio centrocampo, che anche contro il Milan ha evidenziato ...

Curva Sud, cori contro Ibrahimovic e Kessié: a rischio chiusura in caso di nuova sanzione Il Romanista Milan, Barcellona in trattativa per Kessie: accordo vicino Kessie © LaPresseFrank Kessie, hanno spiegato in radio, vanta un certo legame con Mino Raiola, che pur non essendo il suo ...In questi frenetici giorni che ci separano alla fine della sessione di, la Juventus è chiamata anche a dare una scossa al proprio centrocampo, che anche contro il Milan ha evidenziato ...