Calciomercato Juventus | Newcastle piomba su Guimaraes | c’è l’offerta

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nelle ultime ore si è infiammato ildellasul fronte delle entrate. Il club bianconero sembra infatti ad un passo da Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, ma non sembra essere tutto. Infatti, un investimento importante andrà fatto anche a centrocampo, reparto in cui sono molti i giocatori che non hanno convinto Massimiliano Allegri. Tra i possibili candidati a vestire la maglia della Vecchia Signora c’è anche Bruno, centrocampista brasiliano del Lione. La concorrenza sul classe ’97 è però forte: oltre all’Arsenal, nelle ultime ore si è fatto avanti prepotentemente il. Secondo L’Équipe, i bianconeri d’Oltremanica avrebbero già offerto 40 milioni al club francese, oltre ad un ingaggio quadruplicato al giocatore. Lasarà pronta al rilancio, o cambierà ...

E allora tutti hanno dovuto pigiare il piede sull'acceleratore, dovuto ancor più che voluto: Fiorentina, Vlahovic,, LA BENEDIZIONE - Prima il contatto diretto, con la presentazione ufficiale ...1 Sorpresa dalla Spagna: secondo El Chiringuito , nelle scorse ore laha effettuato un sondaggio per Raul de Tomas, attaccante dell' Espanyol . La pista, comunque, non è decollata.Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Fuori di Juve’, è intervenuto il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti, grande tifoso della Juventus: “Vlahovic alla Juve? Deve dimostrare di esse ..."Vlahovic è un ragazzo di 22 anni che arriva in una squadra che deve metterlo in condizioni di segnare, il centravanti non può fare tutto da solo", ...