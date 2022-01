Calciomercato Juventus, ecco il nuovo Cristiano Ronaldo: è fortissimo (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juventus è sempre più attiva sul mercato e ora sembra pronta a chiudere un affare che porterebbe il nuovo Ronaldo in bianconero. Il Calciomercato della Juventus sta per avere una svolta clamorosa grazie all’acquisto di un giocatore che lo stesso Presidente Andrea Agnelli non aveva avuto problemi a definire in tempi non sospetti come il “nuovo Cristiano Ronaldo”. Il mercato impazza e soprattutto in questi ultimi giorni dove non ci sarà nemmeno il campionato a distrarre i dirigenti dalle varie trattative, le occasioni si fanno sempre più ghiotte e interessanti, soprattutto perché i cerchi iniziano chiudersi. La Juventus è sempre più vicina all’acquisto di Dusan Vlahovic, giocatore che dopo essere esploso nella passata stagione si sta ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Laè sempre più attiva sul mercato e ora sembra pronta a chiudere un affare che porterebbe ilin bianconero. Ildellasta per avere una svolta clamorosa grazie all’acquisto di un giocatore che lo stesso Presidente Andrea Agnelli non aveva avuto problemi a definire in tempi non sospetti come il “”. Il mercato impazza e soprattutto in questi ultimi giorni dove non ci sarà nemmeno il campionato a distrarre i dirigenti dalle varie trattative, le occasioni si fanno sempre più ghiotte e interessanti, soprattutto perché i cerchi iniziano chiudersi. Laè sempre più vicina all’acquisto di Dusan Vlahovic, giocatore che dopo essere esploso nella passata stagione si sta ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport… - Gazzetta_it : #calciomercato Juventus - Vlahovic, tutte le cifre del grande affare - nel_pallone : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport #SkyCalciomercato #Cal… - BeMyLolo_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport #SkyCalciomercato #Cal… -