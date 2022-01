Calciomercato Juventus | bomba dall’Argentina | preso il nuovo Pirlo?

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lasembra aver messo gli occhi sulAndrea; arriva, ha ancora ventuno anni ed è qualitativamente forte. Agustin Almendra sarebbe ilcentrocampista cercato dalla; laarriva direttamentecon la società bianconera pronta a fare il colpo di mercato. La, in mezzo al campo, ha bisogno di un giocatore che alzi la qualità del gioco bianconero. Visto l’arrivo di Vlahovic, il club ha poca disponibilità economica per andare a prendere un centrocampista di grande livello. Proprio per questo, la dirigenza sta pensando seriamente ad un giovane argentino, considerato come il profilo ideale per il futuro bianconero. Allegri sembra aver già dato il benestare, le parti si ...