Calciomercato Inter, tra oggi e domani nuovi contatti per Gosens (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Inter, Robin Gosens si avvicina al passaggio alla corte di Inzaghi. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore L'Inter ha deciso: l'obiettivo per rinforzare la rosa di Inzaghi è Robin Gosens. Dopo le indiscrezioni di ieri sera, nella giornata di oggi sono arrivare nuove conferme. Come raccolto da Internews24, tra oggi e domani sono previsti ulteriori contatti tra Inter e Atalanta. Il club di Percassi è disposto ad accettare anche un prestito con obbligo di riscatto, a patto che la cifra sia tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il giocatore ha già ampiamente accettato l'offerta nerazzurra, respingendo quindi l'assalto del Newcastle.

