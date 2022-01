Calciomercato Fiorentina, individuato il post Vlahovic: c’è l’offerta (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Fiorentina, il club viola ha individuato il sostituto di Dusan Vlahovic. Ecco l’offerta della società viola Come riferito da Fabrizio Romano, la Fiorentina ha messo gli occhi su Arthur Cabral, attaccante brasiliano in forza al Basilea. Il giocatore sarebbe, nei piani, il sostituto di Vlahovic nel caso in cui si concretizzasse il passaggio del serbo alla Juve. Già pronta l’offerta: 14 milioni di euro subito più altri 2 per eventuali bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022), il club viola hail sostituto di Dusan. Eccodella società viola Come riferito da Fabrizio Romano, laha messo gli occhi su Arthur Cabral, attaccante brasiliano in forza al Basilea. Il giocatore sarebbe, nei piani, il sostituto dinel caso in cui si concretizzasse il passaggio del serbo alla Juve. Già pronta: 14 milioni di euro subito più altri 2 per eventuali bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, SI PENSA GIÀ AL SOSTITUTO DI VLAHOVIC Offerti 14 milioni di euro per Cabral del Basil… - GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - RaffaeleAmato14 : @calciomercatoit #Fiorentina: si cerca l'intesa finale col #Basilea - il prescelto per il post #Vlahovic - per… - DrameraOusmane5 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per chiudere #… -