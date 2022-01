Calciomercato Cagliari, questione Amrabat: la situazione attuale (Di martedì 25 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Giudice Sportivo: Locatelli e altri 10 squalficati. Tripla sanzione per Juric JOAO PEDRO (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato. HICKEY Aaron (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato. ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Nandez lontano anche dal Torino, Juan Jesus verso il rinnovo Calciomercato Napoli/ Niente scambio Ghoulam - Nandez col Cagliari, sondato Gatti CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI Chi non sembra rientrare nella lista dei candidati che potrebbero ...

Calciomercato Cagliari, Amrabat accetterebbe solo due squadre in Italia Cagliari News 24 Calcio: schiaffo ad arbitro donna, 3 anni di Daspo per un dirigente di 68 anni Non potrà entrare o avvicinarsi a uno stadio o in un impianto sportivo per tre anni. È la decisione presa dal Questore di Cagliari che ha notificato un Daspo a un 68enne, assistente della squadra di c ...

Nandez-Napoli: offerta fatta e contropartita importante Tornasse in gran forma, Ghoulam sarebbe un grandissimo colpo di mercato. In questo modo il Cagliari risolverebbe il rebus del terzino sinistro. Nandez, ha chiesto di andar via, strappando una promessa ...

