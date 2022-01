Advertising

Gazzetta_it : Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia #mercato - CorSport : ' #Siviglia a un passo da #Martial : manca il sì dello #United '?? - TV7Benevento : Calcio: Martial lascia il Manchester United e va in prestito al Siviglia... - sportli26181512 : #Martial, addio Juve: il Manchester United dice sì al prestito al #Siviglia: L'attaccante francese, a lungo nei rad… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Juve, Martial resta nel mirino -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Martial

SassariNotizie.com

Si parlava di Icardi e, che sarebbero state aggiunte utili. Vlahovic, invece, non solo ... come la Fiorentina della scorsa stagione, ma se la Juventus non migliorerà nell'idea di, ...Si parlava di Icardi e, aggiunte potenzialmente utili. Vlahovic, invece, non solo sarebbe ... ma se la Juventus non migliorerà nell'idea di, allora potrebbe non bastare . Allegri ha già ...Roma, 25 gen. - Ripartirà dalla Spagna la carriera di Anthony Martial. L'attaccante francese di proprietà del Manchester United giocherà gli ultimi cinque mesi ...Sfuma un obiettivo della Juventus per questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva statunitense ...