Calcio: giudice sportivo respinge ricorso Udinese, confermato il ko per 6-2 contro l'Atalanta (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano, 25 gen. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A ha respinto il ricorso dell'Udinese e ha confermato la vittoria per 6-2 dell'Atalanta alla Dacia Arena dello scorso 9 gennaio. I bianconeri friulani erano scesi in campo in una situazione di estrema emergenza a causa dei numerosi casi Covid in squadra: per questo l'Udinese aveva presentato un ricorso contro la regolarità dell'incontro, ma il giudice sportivo ha dato riscontro negativo al reclamo e confermato il successo della squadra orobica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano, 25 gen. - (Adnkronos) - Ildi Serie A ha respinto ildell'e hala vittoria per 6-2 dell'alla Dacia Arena dello scorso 9 gennaio. I bianconeri friulani erano scesi in campo in una situazione di estrema emergenza a causa dei numerosi casi Covid in squadra: per questo l'aveva presentato unla regolarità dell'in, ma ilha dato risnegativo al reclamo eil successo della squadra orobica.

Advertising

sportli26181512 : #Udinese-#Atalanta, il giudice respinge il ricorso dei bianconeri: I friuliani, all'epoca decimati dal Covid, aveva… - TV7Benevento : Calcio: giudice sportivo respinge ricorso Udinese, confermato il ko per 6-2 contro l'Atalanta... - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop per 11 calciatori, una giornata di stop e 5mila euro di ammenda per Juric… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ECONOMISTA - Giudice: 'La Juventus fa un all-in con questa operazione Vlahovic' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ECONOMISTA - Giudice: 'La Juventus fa un all-in con questa operazione Vlahovic' -