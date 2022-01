Advertising

Gazzetta_it : Non solo Dusan: Juve su Nandez. Ma c'è distanza col Cagliari sulla formula... - RaiSport : ? #Cagliari: #Cragno e #Deiola negativi al #Covid Il portiere raggiungerà il ritiro di #Coverciano per lo stage de… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Cagliari. Cragno e Deiola negativi al Covid - AnsaSardegna : Calcio: Cagliari; negativizzati Cragno e Deiola. Il portiere, convocato da Mancini, pronto a raggiungere stage #ANSA - vivere_sardegna : Calcio: Cagliari; negativizzati Cragno e Deiola -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cagliari

...00 Trentino Rosa - San Casciano 1 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:00 Trentino - Ravenna 3 - 0 18:00 Verona - Padova 3 - 1 Visualizza SuperLega- SERIE A 12:30-...Il portiere raggiungerà il ritiro di Coverciano per lo stage della Nazionale azzurra- Ilha reso noto che i calciatori "Alessio Cragno e Alessandro Deiola sono risultati negativi al Covid - 19". Il portiere raggiungerà il ritiro di Coverciano per lo stage della Nazionale ...“Il Cagliari Calcio comunica che i calciatori Alessio Cragno e Alessandro Deiola sono risultati negativi al Covid-19. Alessio raggiungerà il ritiro di Coverciano per lo stage della Nazionale azzurra; ...CALCIOMERCATO - Sono ore di fuoco per il calciomercato bianconero. Insieme alla trattativa per Dusan Vlahovic, ormai ben avviata ...